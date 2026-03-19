Anzeige
Gewinne 1 von 10 Paws and Care Kits des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Loxovet"
Veröffentlicht:
Nach ihrem Auftritt in der siebten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Tierpflege von "Loxovet" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 10 Paws and Care Kits!
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Sanfte Pflege. Starke Wirkung.
"Loxovet" bietet hochwertige Tierpflegeprodukte auf Basis von stabilisierter hypochloriger Säure (HOCl). Der effektive Wirkstoff reinigt sanft, schützt vor Infektionen und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut – ganz ohne Antibiotika, Alkohol oder reizende Zusatzstoffe. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärzten und hergestellt in Österreich und Deutschland.
Jetzt hast du die Chance 1 von 10 Paws and Care Kits, bestehend aus den Top-Sellern: SOS-Gel, Ohrenreiniger und Zahnhygiene-Spray zu gewinnen.
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 31.03.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Das passiert in der 5. Folge
Vom Weltraum-Haus bis zur Hightech-Hundehütte: Diese Pitches sorgen bei "2 Minuten 2 Millionen" für Diskussionen
Das passiert in Folge 4
"2 Minuten 2 Millionen": Ein sprechender Stein, eine geheime Wunder-Formel & eine App ohne Umsatz
Vier Ideen, die deinen Alltag verändern könnten
Folge 6 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei
"Wenn kein Geld rauskommt, ist es ein Hobby"
Wo andere zögern, investiert er: Christian Jäger über Rekordsummen, Gründerirrtümer und unterschätzte Zukunftschancen
2M2M Pitch-Tipps: Du hast nur 2 Minuten Zeit, um zu überzeugen. Hier lernst du wie!
"Super sexy", nachhaltig & revolutionär
"2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sorgen in Folge 3 für Wow-Momente