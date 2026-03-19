Gewinne 1 von 10 Paws and Care Kits des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Loxovet"

"Loxovet" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen": für glänzendes Fell, gesunde Haut und glückliche Vierbeiner.

Nach ihrem Auftritt in der siebten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Tierpflege von "Loxovet" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 10 Paws and Care Kits!

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Sanfte Pflege. Starke Wirkung.

"Loxovet" bietet hochwertige Tierpflegeprodukte auf Basis von stabilisierter hypochloriger Säure (HOCl). Der effektive Wirkstoff reinigt sanft, schützt vor Infektionen und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut – ganz ohne Antibiotika, Alkohol oder reizende Zusatzstoffe. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärzten und hergestellt in Österreich und Deutschland.

Jetzt hast du die Chance 1 von 10 Paws and Care Kits, bestehend aus den Top-Sellern: SOS-Gel, Ohrenreiniger und Zahnhygiene-Spray zu gewinnen.