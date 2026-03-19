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Gewinne 1 von 10 Paws and Care Kits des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Loxovet"

Veröffentlicht:

"Loxovet" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen": für glänzendes Fell, gesunde Haut und glückliche Vierbeiner.

Bild: Gerry Frank

Nach ihrem Auftritt in der siebten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Tierpflege von "Loxovet" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 10 Paws and Care Kits!

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Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?

Sanfte Pflege. Starke Wirkung.

"Loxovet" bietet hochwertige Tierpflegeprodukte auf Basis von stabilisierter hypochloriger Säure (HOCl). Der effektive Wirkstoff reinigt sanft, schützt vor Infektionen und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut – ganz ohne Antibiotika, Alkohol oder reizende Zusatzstoffe. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärzten und hergestellt in Österreich und Deutschland.

Jetzt hast du die Chance 1 von 10 Paws and Care Kits, bestehend aus den Top-Sellern: SOS-Gel, Ohrenreiniger und Zahnhygiene-Spray zu gewinnen.

Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 31.03.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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