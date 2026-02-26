2M2M Pitch-Tipps: Du hast nur 2 Minuten Zeit, um zu überzeugen. Hier lernst du wie! Veröffentlicht: Vor 5 Stunden Bild: Johannes Pracher

Genau diese 2 Minuten, also gerade mal 120 Sekunden, sind entscheidend, ob Investor:innen, Kund:innen oder Partner:innen dranbleiben oder ob du sie für deine Idee, dein Produkt, deine Vision verloren hast. Ein Pitch ist keine Produktpräsentation, sondern ein Aufmerksamkeits- und Vertrauensaufbau in Rekordzeit. Johannes Pracher, Leiter der Startrampe in Linz, ist Pitch Coach der Puls 4 TV-Show "2 Minuten 2 Millionen" und bereitet dort Start-ups auf ihren großen Auftritt vor.

Meine Pitch-Tipps: kurz, klar und direkt aus der Praxis. Hier findest du das Know-how, das in der Vorbereitung den Unterschied macht: Wie du auf den Punkt kommst, Spannung hältst, verständlich bleibst und schlussendlich einen klaren nächsten Schritt auslöst.

Was dich in diesen Videos erwartet:

Pitch-Arten Welche gibt es (z. B. Elevator, Investor, Sales) und wie passt du Inhalt, Tonalität und Fokus je nach Publikum sauber an.

Bestandteile des Pitch Die Rezeptur und Zutaten deines Pitchs, also was gehört wo hinein und warum.

Pitch-Struktur Der berühmte rote Faden, der auch unter Stress hält: Problem, Lösung, Nutzen, Beweis, Traction und Team.

Einstieg & Hook Wie du sofort Aufmerksamkeit erzeugst – ohne bloße Showeffekte – und wie du mit einem klaren Call to Action endest, damit dein Pitch nicht nur nett, sondern handlungsfähig bleibt.

Storytelling, das hängen bleibt Wie du aus Fakten eine Geschichte baust, die verständlich ist und im Kopf bleibt. Mit einer einfachen Dramaturgie, die besonders bei erklärungsbedürftigen Ideen wirkt.

Wenn du deinen Pitch gerade baust (oder endlich straffen willst): Starte oben, arbeite dich Video für Video durch und setze die Tipps direkt um. Ziel ist nicht Perfektion!

Ziel ist ein Pitch, bei dem dein Gegenüber nach 2 Minuten sagt:

"Verstanden. Spannend. Wie geht’s weiter?" Wenn du mehr wissen und an deinem Pitch arbeiten willst, dann melde dich doch direkt bei uns. Wir helfen dir gerne.

Johannes Pracher Mein #glaubandich Moment: Sub 10 Finish beim Ironman Austria

Leitspruch: Life begins at the end of your comfort zone.

Seit Oktober 2019 leitet Johannes Pracher den 600 m2 großen Working- & Creative-Space der Sparkasse OÖ in der Linzer Tabakfabrik, die Startrampe. Dort können Gründer:innen und Start-ups ihre unternehmerischen und organisatorischen Fähigkeiten verbessern und ihre Geschäftsideen weiterentwickeln. Johannes Pracher ist Bindeglied zwischen Gründer:innen, Start-ups und der Sparkasse OÖ, um langfristige Geschäftsverbindungen aufzubauen.

E-Mail Adresse: Startrampe@sparkasse-ooe.at

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

