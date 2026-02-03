Die Köpfe hinter den Investments
"2 Minuten 2 Millionen" 2026: Das sind die Investor:innen der 13. Staffel
Veröffentlicht:von Sandra Kausl
Sechs starke Persönlichkeiten, sechs unterschiedliche Hintergründe – und jede Menge unternehmerische Erfahrung. Die Investor:innen der 13. Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" bringen Kapital, Know-how und ein feines Gespür für skalierbare Ideen mit. Hier ein erster Blick auf die Köpfe hinter den Millionen-Deals.
Katharina Schneider weiß, wie aus klaren Visionen starke Marken entstehen. Als Miteigentümerin der Schneider Holding und treibende Kraft hinter MediaShop verbindet sie strategisches Denken mit echter Hands-on-Mentalität und sucht gezielt nach Produkten, die den Alltag besser machen.
Wie Katharina Schneider aus Ideen skalierbare und erfolgreiche Unternehmen formt und in welchen Branchen sie noch Expertin ist, lest ihr hier.
Erich Falkensteiner steht für unternehmerische Ausdauer und langfristiges Wachstum. Aus einer kleinen Pension entstand eine der führenden Tourismusgruppen Mitteleuropas. Heute investiert er mit Falkensteiner Ventures in Hospitality, Lifestyle und zukunftsorientierte Konzepte.
Du willst wissen, wie es Erich Falkensteiner geschafft hat, vom Familienbetrieb zu einer internationalen Tourismusmarke zu werden und welche Rolle der frühe Tod seines Vaters dabei gespielt hat? Hier geht’s zum Steckbrief von Erich Falkensteiner.
Mathias Muther zählt zu den "First Movern" im Bereich erneuerbare Energien. Als Gründer der Aerocompact Group gestaltet er die Solarbranche international – und setzt sich mit "Solar Power Aid" auch für schnelle Hilfe in Krisenregionen ein.
Erfahre hier, wie Mathias Muther, nach seiner Lehre als Gas-, Wasser- und Heizungstechniker die Zukunft der Energie nachhaltig geprägt hat.
Eveline Steinberger gestaltet die Zukunft von Digitalisierung und der Energietransformation aktiv mit. Als Unternehmerin, Investorin und Co-Initiatorin von WeXelerate bringt sie ein internationales Netzwerk, politische Erfahrung und ein klares Bekenntnis zu nachhaltiger Innovation ein.
Entdecke hier, wie Eveline Steinberger Innovationen vorantreibt.
Christian Jägers Weg ist alles andere als gewöhnlich. Mit Beharrlichkeit, Kreativität und dem Credo "Gesund zum Erfolg" baute er eine Unternehmensgruppe mit über 20 Firmen auf. Sein Fokus liegt auf Gesundheit, Medizintechnik und nachhaltiger Lebensqualität.
Erfahre hier mehr über den Weg von Christian Jäger und seine Erfolgsprinzipien.
Alexander Schütz ist Gründer und CEO der C-Quadrat Investment Group, Österreichs größtem unabhängigen Vermögensverwalter. Als Investor denkt er langfristig, international und unternehmerisch – mit besonderem Fokus auf Startups und nicht börsennotierte Beteiligungen.
Erfahre hier, wie Alexander Schütz investiert und denkt.
Täglich meinen Traum zu leben – für mich heißt das, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und vielen anderen Menschen zu helfen, die bedürftig sind.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
"2 Minuten 2 Millionen"
Katharina Schneider - Investorin mit Mut, Weitblick und Umsetzungskraft
"2 Minuten 2 Millionen"
Eveline Steinberger - Investorin, Unternehmerin und Aufsichtsrätin
"2 Minuten 2 Millionen"
Mathias Muther - Unternehmer und Pionier für erneuerbare Energien
"2 Minuten 2 Millionen"
Erich Falkensteiner - vom Familienbetrieb zur internationalen Marke
"2 Minuten 2 Millionen"
Alexander Schütz - Investor mit internationalem Blick und strategischer Tiefe
"2 Minuten 2 Millionen"
Christian Jäger - Selfmade-Unternehmer und Investor mit Gesundheits-Fokus
Mehr Gründungs-Power
Neue Staffel "2 Minuten 2 Millionen": Ganz Österreich entscheidet mit
Bewerbung
"2 Minuten 2 Millionen" - Start-Ups gesucht!