Die Köpfe hinter den Investments "2 Minuten 2 Millionen" 2026: Das sind die Investor:innen der 13. Staffel Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sandra Kausl Bild: ProSiebenSat.1 PULS 4

Sechs starke Persönlichkeiten, sechs unterschiedliche Hintergründe – und jede Menge unternehmerische Erfahrung. Die Investor:innen der 13. Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" bringen Kapital, Know-how und ein feines Gespür für skalierbare Ideen mit. Hier ein erster Blick auf die Köpfe hinter den Millionen-Deals.

Katharina Schneider - die Unternehmerin mit Aufbaukompetenz Bild: Gerry Frank

Katharina Schneider weiß, wie aus klaren Visionen starke Marken entstehen. Als Miteigentümerin der Schneider Holding und treibende Kraft hinter MediaShop verbindet sie strategisches Denken mit echter Hands-on-Mentalität und sucht gezielt nach Produkten, die den Alltag besser machen. Wie Katharina Schneider aus Ideen skalierbare und erfolgreiche Unternehmen formt und in welchen Branchen sie noch Expertin ist, lest ihr hier.

Erich Falkensteiner - Hotelier, Unternehmer & Gründer Bild: Gerry Frank

Erich Falkensteiner steht für unternehmerische Ausdauer und langfristiges Wachstum. Aus einer kleinen Pension entstand eine der führenden Tourismusgruppen Mitteleuropas. Heute investiert er mit Falkensteiner Ventures in Hospitality, Lifestyle und zukunftsorientierte Konzepte. Du willst wissen, wie es Erich Falkensteiner geschafft hat, vom Familienbetrieb zu einer internationalen Tourismusmarke zu werden und welche Rolle der frühe Tod seines Vaters dabei gespielt hat? Hier geht’s zum Steckbrief von Erich Falkensteiner.

Mathias Muther - Solar-Tech-Pionier mit globalem Impact Bild: Gerry Frank

Mathias Muther zählt zu den "First Movern" im Bereich erneuerbare Energien. Als Gründer der Aerocompact Group gestaltet er die Solarbranche international – und setzt sich mit "Solar Power Aid" auch für schnelle Hilfe in Krisenregionen ein. Erfahre hier, wie Mathias Muther, nach seiner Lehre als Gas-, Wasser- und Heizungstechniker die Zukunft der Energie nachhaltig geprägt hat.

Eveline Steinberger - Investorin an der Schnittstelle von Technologie und Energiewende Bild: Gerry Frank

Eveline Steinberger gestaltet die Zukunft von Digitalisierung und der Energietransformation aktiv mit. Als Unternehmerin, Investorin und Co-Initiatorin von WeXelerate bringt sie ein internationales Netzwerk, politische Erfahrung und ein klares Bekenntnis zu nachhaltiger Innovation ein. Entdecke hier, wie Eveline Steinberger Innovationen vorantreibt.

Christian Jäger - vom Schulabbrecher zum Selfmade-Millionär Bild: Gerry Frank

Christian Jägers Weg ist alles andere als gewöhnlich. Mit Beharrlichkeit, Kreativität und dem Credo "Gesund zum Erfolg" baute er eine Unternehmensgruppe mit über 20 Firmen auf. Sein Fokus liegt auf Gesundheit, Medizintechnik und nachhaltiger Lebensqualität. Erfahre hier mehr über den Weg von Christian Jäger und seine Erfolgsprinzipien.

Alexander Schütz - Unternehmer, der Kapital in Wachstum verwandelt Bild: Gerry Frank

Alexander Schütz ist Gründer und CEO der C-Quadrat Investment Group, Österreichs größtem unabhängigen Vermögensverwalter. Als Investor denkt er langfristig, international und unternehmerisch – mit besonderem Fokus auf Startups und nicht börsennotierte Beteiligungen. Erfahre hier, wie Alexander Schütz investiert und denkt.

Täglich meinen Traum zu leben – für mich heißt das, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und vielen anderen Menschen zu helfen, die bedürftig sind. Alexander Schütz