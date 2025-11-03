Es geht an die Elbe ARD-Programmänderung: Heute fällt "WaPo Bodensee" aus - das kommt stattdessen Veröffentlicht: 06:22 Uhr von Peter Falan P. Wer im Vormittagsprogramm auf die gewohnten Wiederholungen der "WaPo Bodensee" hofft, wird leider enttäuscht werden. Bild: ARD

ARD-Zuschauer:innen können sich üblicherweise auf einen Vormittag voller Krimiserien freuen - so auch auf eine Wiederholung der "WaPo Bodensee" um 9:50 Uhr. Am 3. November ändert jedoch die ARD das Programm. Das wird heute an dem Sendeplatz gezeigt.

Elbe statt Bodensee Krimi-Begeisterte haben sich auf den 3. November 2025 gefreut, denn ab da sollte von Montag bis Freitag (um 9:50 Uhr) die erste Staffel "WaPo Bodensee" erneut gezeigt werden - eine Folge pro Tag. Stattdessen verzögert sich der Start der Krimireihe etwas. Heute wird die 8. Folge der 2. Staffel "WaPo Elbe" mit dem "Nur zehn Minuten" auf dem angedachten Sendeplatz präsentiert. Ein spannender Vormittag steht also noch an der Tagesordnung! Das erwartet dich in "Nur zehn Minuten": Ein Ex-Häftling kehrt zurück - und mit ihm die Gewalt: Timo Faiser will seine Tochter wiedersehen, doch seine Suche endet in einer gefährlichen Entführung. Maike (Carina Wiese) und ihr Team von der Wasserschutzpolizei geraten unter Zeitdruck, um Maikes Partnerin Doris (Anne Cathrin Buhtz) zu befreien. Zwischen Schuld, Wut und Rache beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

"WaPo Bodensee" wird verschoben Eigentlich sollte heute eine Wiederholung der "WaPo Bodensee"-Folge "Das Geisterschiff" um 9:50 Uhr laufen.

In dieser Auftakt-Episode (Staffel 1, Folge 1) beginnt die frisch an den Bodensee versetzte Wasserschutzpolizistin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) ihren neuen Job bei der Wasserschutzpolizei. Und dieser Einstand hat es in sich! Sie bekommt es sogleich mit einem mysteriösen Mordfall zu tun: Ein Jachtbesitzer wird tot am Ufer gefunden, und gleich mehrere Personen haben ein Motiv. Während Nele zwischen Verdächtigen, familiären Sorgen und skeptischen Kolleg:innen ihren Platz im Team sucht, beweist sie schnell, dass sie die Richtige für den Posten ist. Doch auf die Ausgabe musst du nicht gänzlich verzichten. Die Ausstrahlung wurde auf morgen, den 4. November, verlegt - ebenfalls um 9:50 Uhr im Ersten. Außerdem erwartet dich an dem Tag eine ganz neue Episode mit der Wasserschutzpolizei. "WaPo Bodensee: Tödliche Sehnsucht" wird auf dem Sender um 18:50 Uhr ausgestrahlt. Gründe für die Programmänderung hat die ARD bisher nicht genannt. Fans der Serie nehmen an, dass die Wiederholungen der ersten Staffel "WaPo Bodensee" an die neuen Folgen der siebten Staffel gekoppelt werden sollen, die an dem Tag ihre Premiere feiern.