Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Fasching mehr Fashion

sixxStaffel 3Folge 1vom 23.11.2025
Weniger Fasching mehr Fashion

Weniger Fasching mehr FashionJetzt kostenlos streamen

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Folge 1: Weniger Fasching mehr Fashion

44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Die Stylisten Karen, Daniel und Melissa kümmern sich heute um Denise, die besessen vom Barbie-Look ist. Welche Frau steckt eigentlich hinter der platinblonden Fassade? Rachael hat indes ein Faible für übertriebenes und für den Alltag viel zu dramatisches Styling.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

100 % Hotter - Weniger ist mehr
sixx
100 % Hotter - Weniger ist mehr

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Alle 2 Staffeln und Folgen