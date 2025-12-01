Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Make-Under Spezial (6)

sixxStaffel 3Folge 9vom 28.12.2025
Make-Under Spezial (6)

Make-Under Spezial (6)Jetzt kostenlos streamen

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Folge 9: Make-Under Spezial (6)

44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Die Fashion-Fanatikerin Sandi Bogle liebt Paletten und Glitzer ein bisschen zu sehr. Sie liegt damit fernab jeden Trends. Die Style-Experten Karen, Dan und Melissa wollen ihr einen coolen und dezenteren Look verpassen. Reality-TV Star Chloe Ferry liebt kurze Kleider und hasst Unterwäsche - eine medienwirksame Mischung, doch nun ist sie bereit, ihren billigen Look abzulegen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

100 % Hotter - Weniger ist mehr
sixx
100 % Hotter - Weniger ist mehr

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Alle 2 Staffeln und Folgen