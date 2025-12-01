Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Leid mehr Liebe

sixxStaffel 3Folge 6vom 21.12.2025
Weniger Leid mehr Liebe

Weniger Leid mehr LiebeJetzt kostenlos streamen

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Folge 6: Weniger Leid mehr Liebe

44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Die 26-jährige Jodie leitet einen Beauty-Salon und repräsentiert das Gegenteil von Natürlichkeit. Sie sucht nach dem Mann fürs Leben, doch mit ihrem Fake-Tan-Bikini-Look zieht sie nur die falschen an. Auch der 23-jährige Louie wünscht sich Liebe, doch sein Style schreckt potentielle Interessenten ab. Schichtenweise Make-Up und Haar-Extensions sind nicht gerade sexy.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

100 % Hotter - Weniger ist mehr
sixx
100 % Hotter - Weniger ist mehr

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Alle 2 Staffeln und Folgen