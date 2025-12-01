Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 10vom 21.12.2025
44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Chanelle McCleary ist ein britischer Reality-TV-Star und bekannt für ihren freizügigen Look. Sie bezeichnet ihren Style selbst als "nuttig" und ist bereit, sich von den Beauty-Experten Karen, Dan und Mel etwas mehr Klasse verpassen zu lassen. Rapperin Honey G möchte sich von ihrem Signature-Look (Sonnenbrille, Hut und Baggies) trennen und ihre Fans mit einem neuen Style überraschen.

