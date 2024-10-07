Zum Inhalt springenBarrierefrei
1000 Tricks
Folge vom 07.10.2024
Folge vom 07.10.2024: 1000 Tricks vom 07.10.2024

Folge vom 07.10.2024

Christoph ist entsetzt, weil Melly alle Cornflakes aufgegessen hat. Trotzdem hat sie kein schlechtes Gewissen, denn als Magierin kann sie die leere Cornflakes Packung wieder vollzaubern. Julian und Nadja führen in der Schule der Magie einen unfassbaren Farbentrick vor. Welche Note bekommen sie von Zauberlehrer Tristan? Magic Max zeigt Amelie-Sophie einen geheimnisvollen Balance-Trick. Wird sie Kristian zum Staunen bringen? Bildquelle: ORF

