1000 Tricks
Folge vom 12.10.2024: 1000 Tricks vom 12.10.2024
15 Min.Folge vom 12.10.2024
Melly steht vor einer besonderen Herausforderung. Kann sie tatsächlich eine Münze mit einem Hammer durch den Tisch schlagen? Das muss sie erst einmal beweisen! In der Schule der Magie führt Zauberlehrer Tristan einen geheimnisvollen Trick vor. Wie können Gegenstände und Kinder aus der Kiste verschwinden und wieder erscheinen? Magic Max verblüfft Amelie-Sophie mit einem Zahnstocher-Trick. Kann sie den Trick vorführen? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0