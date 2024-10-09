1000 Tricks
Folge vom 09.10.2024: 1000 Tricks vom 09.10.2024
15 Min.Folge vom 09.10.2024
Heute spielt Melly Christoph einen Streich! Dafür braucht sie Taschentücher, Schokodrops und etwas Magie. Kann sie Christoph wirklich austricksen? Eine spannende Aufgabe wartet auf die Zauberschülerinnen und Zauberschüler von heute: Sie sollen Gegenstände mit Hilfe eines Spiegels verdoppeln. Werden sie es schaffen? Lilly stolpert immer wieder über ihre Schuhbänder. Kann Magic Max das Problem lösen? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0