Heute spielt Melly Christoph einen Streich! Dafür braucht sie Taschentücher, Schokodrops und etwas Magie. Kann sie Christoph wirklich austricksen? Eine spannende Aufgabe wartet auf die Zauberschülerinnen und Zauberschüler von heute: Sie sollen Gegenstände mit Hilfe eines Spiegels verdoppeln. Werden sie es schaffen? Lilly stolpert immer wieder über ihre Schuhbänder. Kann Magic Max das Problem lösen? Bildquelle: ORF

