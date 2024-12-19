Spezial: Nicht alltägliche Einsätze!Jetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 19.12.2024: Spezial: Nicht alltägliche Einsätze!
45 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Wenn Gefahr für Leib und Leben droht, ist bei den Einsätzen der Lebensretter Handlungsschnelligkeit, Nervenstärke und volle Konzentration gefragt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sich Menschen oder Tiere in akuten Notlagen befinden. In Lünen eilt ein Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem Wohnungsbrand. Dort steht eine weibliche Person am Fenster und ist von Rauch umhüllt. Im sauerländischen Iserlohn wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Und in Fürstenwalde ist ein kleiner Vierbeiner in eine Klärgrube gefallen.
