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112: Feuerwehr im Einsatz

Eine Ladung Waschmaschinen brennt

DMAXFolge vom 21.11.2024
Eine Ladung Waschmaschinen brennt

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 21.11.2024: Eine Ladung Waschmaschinen brennt

45 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Auf der Autobahn bei Chemnitz brennt ein Lastkraftwagen. Der Fahrer ist zum Glück unverletzt. Jetzt stellt sich die Frage: Was hat das Vehikel geladen? Denn Wasser ist als Löschmittel nicht in jedem Fall geeignet. Im Freistaat Sachsen leisten die Einsatzkräfte Erste Hilfe nach einem schweren Sturz. Ein Baumpfleger hat in 15 bis 20 Meter Höhe den Halt verloren. Ein Rettungshubschrauber ist bereits im Landeanflug. Und in Fürstenwalde treibt offenbar eine Brandstifterin ihr Unwesen. Dort bekämpfen die Notfallhelfer in dieser Folge ein Feuer in einem Keller.

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