Einsatz für den Rüstwagen-KranJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 07.11.2024: Einsatz für den Rüstwagen-Kran
45 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
In einem Mehrfamilienhaus in Lünen brennt eine Wohnung. Deshalb rücken in Nordrhein-Westfalen zwei Löschzüge aus. An einem Fenster entdecken die Einsatzkräfte eine Frau, die von Rauch umhüllt ist. Ein Feuerwehrmann steigt in den Drehleiterkorb, um die Bewohnerin zu retten. In Dresden besteht ebenfalls Gefahr für Leib und Leben. Dort versuchen Notfallhelfer eine bewusstlose Person zu reanimieren. In der Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen steht in dieser Folge auch eine Übung auf der Agenda. Dabei spielt ein Rüstwagen-Kran eine tragende Rolle.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.