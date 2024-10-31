112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 31.10.2024: Hund in Klärgrube
44 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Im nordrhein-westfälischen Lünen brennt eine Wohnung. In dem Gebäude befinden sich angeblich noch vier Hunde. In Fürstenwalde ist ebenfalls ein Vierbeiner in Gefahr. Dort ist eine kleine französische Bulldogge im Garten in eine Klärgrube gefallen. Die Rettung aus dem engen Schacht kann nur mit einem Schutzanzug erfolgen. In Iserlohn koordiniert die Leitzentrale einen Rettungseinsatz an einem Unfallort. In der 90 000-Einwohner-Stadt ist ein Motorrad mit einem Pkw kollidiert. Und eine schwergewichtige Patientin muss in dieser Folge dringend ins Krankenhaus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.