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112: Feuerwehr im Einsatz

Hund in Klärgrube

DMAXFolge vom 31.10.2024
Hund in Klärgrube

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 31.10.2024: Hund in Klärgrube

44 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Im nordrhein-westfälischen Lünen brennt eine Wohnung. In dem Gebäude befinden sich angeblich noch vier Hunde. In Fürstenwalde ist ebenfalls ein Vierbeiner in Gefahr. Dort ist eine kleine französische Bulldogge im Garten in eine Klärgrube gefallen. Die Rettung aus dem engen Schacht kann nur mit einem Schutzanzug erfolgen. In Iserlohn koordiniert die Leitzentrale einen Rettungseinsatz an einem Unfallort. In der 90 000-Einwohner-Stadt ist ein Motorrad mit einem Pkw kollidiert. Und eine schwergewichtige Patientin muss in dieser Folge dringend ins Krankenhaus.

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