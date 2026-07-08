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17:30 SAT.1 Bayern

Die Sendung vom 08.07.2026

SAT.1Folge vom 08.07.2026
Die Sendung vom 08.07.2026

Die Sendung vom 08.07.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Bayern

Folge vom 08.07.2026: Die Sendung vom 08.07.2026

24 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Amoklauf an Gymnasium in Schongau? Mehrere Verletzte, mutmasslicher Täter gefasst +++ Mit Drogen gelockt und vergewaltigt: Schock-Fälle am Nürnberger Hauptbahnhof +++ Urlaubsabenteuer mal anders: Erlanger REITEN 6000 Kilometer in den Urlaub

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