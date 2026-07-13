17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 13.07.2026: Die Sendung vom 13.07.2026
24 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
+++ Folge der Trockenheit: Im Ost-Allgäu bringt der Tanklaster jetzt Trink-Wasser +++ Alles verzockt: Oberpfälzer verliert wegen Sportwetten alles +++ BTS: Wie die Boygroup die Allianz Arena zum Beben bringt
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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