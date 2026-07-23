17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 23.07.2026: Die Sendung vom 23.07.2026
24 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
+++ Drama in Regensburg: Aktuell läuft dort eine Geiselnahme +++ Bayern in der Krise: Ministerpräsident Markus Söder im Sommerinterview +++ Hochsommer in Bayern: Sonne satt und kräftige Gewitter am Wochenende
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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