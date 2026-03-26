17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 26.03.2026: Die Sendung vom 26.03.2026
24 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
+++ Das könnte bald auf uns zukommen: Welche Reformen die Koalition jetzt verhandelt +++ Sprit-Diebe schlagen zu: Benzinklau auf Pendlerparkplatz in Niederbayern +++ Greifvögel im Garten: Falkner-Ehepaar aus Munningen lebt mit Eulen und Adlern
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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