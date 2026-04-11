17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 11.04.2026: Die Sendung vom 11.04.2026
48 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
+++ Knochenpuzzle in Essing: Ein Bürgermister bringt Ordnung ins Chaos +++ Adipositas bei Kinder: Mit Therapie zurück ins Leben +++ Nei g’schaut in Franken: In Ansbach gehts um die Wurscht
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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