17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 09.04.2026: Die Sendung vom 09.04.2026
24 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
+++ Streit am Tegernsee: Warum in Rottach-Egern Garagentore nicht weiß sein dürfen +++ Ermittler auf vier Pfoten: Kommissar Rex jagt wieder Bösewichte +++ Frühling in Bayern: So wird das letzte Ferienwochenende
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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