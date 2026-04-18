17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 18.04.2026: Die Sendung vom 18.04.2026
48 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
+++ Abnehmen oder Sterben: Unterfranke verliert 120 Kilo +++ Fahrlehrer genervt: Wird der Führerschein wirklich billiger? +++ Abenteuer Segeln: Fünf Bad Tölzer Jungs reisen um die Welt
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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