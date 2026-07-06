17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 06.07.2026: Die Sendung vom 06.07.2026
24 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
+++ Blitzeinbruch: Juwelier in Harburg mit Pkw aufgebrochen und ausgeraubt +++ Schadstoffbelastung: So geht Neumünster nach Brand mit giftigen Rückständen um +++ Schlagerparty: 200.000 Menschen feiern trotz Regen beim Schlagermove +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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