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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 19.03.2026

SAT.1Folge vom 19.03.2026
Die Sendung vom 19.03.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 19.03.2026: Die Sendung vom 19.03.2026

24 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

+++ Terror-Abwehr - Bundeswehr und Behörden üben in Schleswig-Holstein den Ernstfall +++ Klinik-Aus - Wie es nach der Schließung von Groß-Sand in Wilhelmsburg weitergeht +++ Tier-Nachwuchs - Tierpark Arche Warder hat süße Neuzugänge +++

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