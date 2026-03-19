17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 19.03.2026: Die Sendung vom 19.03.2026
24 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
+++ Terror-Abwehr - Bundeswehr und Behörden üben in Schleswig-Holstein den Ernstfall +++ Klinik-Aus - Wie es nach der Schließung von Groß-Sand in Wilhelmsburg weitergeht +++ Tier-Nachwuchs - Tierpark Arche Warder hat süße Neuzugänge +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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