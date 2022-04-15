4Lifechangers vom 19.04.2022Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 105: 4Lifechangers vom 19.04.2022
5 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 6
- Lokalaugenschein: So wird in einem Wiener Supermarkt Rücksicht auf die Bedürfnisse von Autist:innen genommen. - Gendermedizin: Darum brauchen Frauen in der Medizin und der Forschung in Zukunft mehr Aufmerksamkeit.
