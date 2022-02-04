4Lifechangers vom 08.02.2022Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 35: 4Lifechangers vom 08.02.2022
5 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 6
- Eis, Eis, Baby - immer mehr Menschen machen mit beim Trend Eisbaden - ein Selbsttest. - Tipps gegen Winterblues.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen