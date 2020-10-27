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Unsere Gesundheit ist meist stiller Begleiter unseres Alltags. Oft beschäftigen wir uns erst mit ihr, wenn wir Schmerzen haben oder uns nicht gut fühlen. Zusammen mit der Wiener Ärztekammer und dem Verein Big5Health, wollen wir das Bewusstsein für Körper und Geist stärken! Mit 4LifeChangers möchten wir Themen rund um körperliches und geistiges Wohlbefinden aufgreifen und Aufklärung betreiben. Wir zeigen, welche kleinen Schritte im Alltag bereits große Wirkung haben. Von neuen medizinischen Innovationen bis hin zu Personen, die uns als Vorbild dienen: Das TV-Magazin 4LIFECHANGERS soll dabei helfen, ein Stück gesünder und glücklicher zu werden.
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