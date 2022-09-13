4Lifechangers
Folge 252: 4Lifechangers vom 13.09.2022
5 Min.Ab 6
Im Kampf gegen den Krebs gibt es mittlerweile immer mehr innovative Eingriffsmethoden. Eine davon ist die stereotaktische Radiofrequenzablation, die in Innsbruck entwickelt wurde. Der Vorteil: dieser Eingriff ist minimalinvasiv und schont gesundes Gewebe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen