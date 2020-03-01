Wie kommt die Kartoffel in die Chipstüte? Der lange Weg unserer LebensmittelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 01.03.2020: Wie kommt die Kartoffel in die Chipstüte? Der lange Weg unserer Lebensmittel
91 Min.Folge vom 01.03.2020Ab 12
Wie kommt die Kartoffel eigentlich in die Chipstüte – und warum sind Chips immer so gleich geformt? In dieser Folge „Abenteuer Leben“ geht es um den langen Weg unserer Lebensmittel und die Geschichten dahinter. Von Kartoffelchips über Paranüsse mit besonders weiter Reise bis zu Frühlingsrollen und der Frage, warum sie so heißen. Außerdem: Südtiroler Speck, bei dem Zeit Gold ist, Skrei – das „Gold der Lofoten“ – und exklusiver Hummer frisch aus dem Wasser.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins