Crazy Japan

90 Min.

Vor zehn Jahren noch ein exotischer Luxus-Snack, ist Sushi heute fester Bestandteil auf unseren Tellern. Ein Trend, der nicht endet, sondern sich laufend neu erfindet. Starkoch Christian Henze zeigt uns die neuesten und abgefahrensten Kreationen rund um die beliebten japanischen Leckerbissen. Und: 1994 geht der österreichische Bäcker Adi Sailer nach Japan, heiratet eine einheimische Sängerin, eröffnet ein Café und wird damit reich und berühmt. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

