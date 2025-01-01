Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben Spezial

Kabel Eins
90 Min.Ab 12

"Abenteuer Leben Spezial" begibt sich diesmal auf die Suche nach den verrücktesten Meisterschaften weltweit. Dafür geht es unter anderem nach Luxemburg zur Koch-WM, zur Barbecue-Weltmeisterschaft in die USA und zur Bodypainting-Weltmeisterschaft 2018 in Klagenfurt.

