Abenteuer Leben Spezial
Verkehrswahnsinn weltweit
91 Min.Ab 12
Zugfahren in Indien ist nicht so einfach wie gedacht. Der Subkontinent hat das zweitgrößte Bahnnetz der Welt, täglich fahren über 12.000 Züge, 23 Millionen Inder nutzen jeden Tag die Bahn. Einfach an den Schalter gehen und Ticket buchen geht nicht - wichtige Bahnverbindungen sind über Monate vorher ausgebucht. Unser Reporter will 1.400 Kilometer von Mumbai nach Agra zum Taj Mahal fahren und erlebt Erstaunliches.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
