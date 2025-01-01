Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben Spezial

Verkehrswahnsinn weltweit

Kabel Eins
Verkehrswahnsinn weltweit

Verkehrswahnsinn weltweitJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Verkehrswahnsinn weltweit

91 Min.Ab 12

Zugfahren in Indien ist nicht so einfach wie gedacht. Der Subkontinent hat das zweitgrößte Bahnnetz der Welt, täglich fahren über 12.000 Züge, 23 Millionen Inder nutzen jeden Tag die Bahn. Einfach an den Schalter gehen und Ticket buchen geht nicht - wichtige Bahnverbindungen sind über Monate vorher ausgebucht. Unser Reporter will 1.400 Kilometer von Mumbai nach Agra zum Taj Mahal fahren und erlebt Erstaunliches.

