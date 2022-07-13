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Abenteuer Leben täglich

Best of Pizza für zuhause

Kabel EinsFolge vom 13.07.2022
Best of Pizza für zuhause

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.07.2022: Best of Pizza für zuhause

42 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12

Pizzabäcker Sebastian stellt neuartige Pizza-Kreationen vor. Auf der Hamburger Reeperbahn betreibt er die "Pizza Bande", einen Laden für ganz besondere Spezialitäten rund um den leckeren Teig. Von vielen Online-Portalen wurde er dafür in den letzten Jahren bestens bewertet. Lilith und Laurin machen den Test.

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