Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.10.2022: GoG Fischstäbchen Praline
42 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, eine Fischstäbchen-Praline aus dem Internet!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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