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Abenteuer Leben täglich

So is(s)t Deutschland

Kabel EinsFolge vom 28.10.2022
So is(s)t Deutschland

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.10.2022: So is(s)t Deutschland

42 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Lebensmittel, Strom, Miete - alles wird teurer und man muss tief in die Tasche greifen. Es gibt aber Menschen, die auf jeden einzelnen Cent schauen müssen. Die wichtigste Frage, wie komme ich diesen Monat wieder über die Runden? Dirk Hoffmann hat zwei Rentner besucht, die vor allem mit ihrer positiven Art beeindrucken.

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