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Abenteuer Leben täglich

Küchenbasics: Fesenmairs Messercheck

Kabel EinsFolge vom 14.10.2022
Küchenbasics: Fesenmairs Messercheck

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.10.2022: Küchenbasics: Fesenmairs Messercheck

42 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12

Das Problem kennt jeder in der Küche: Jede Menge Messer. Aber braucht man die alle? Nein! Drei Messer reichen völlig aus. Welche drei Messer man wirklich braucht und was die alles können müssen, zeigt uns Chefkoch Thomas Fesenmair. Außerdem in der Sendung: Rezept Ideen von Dirk Hoffmann - jetzt wirds scharf!

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