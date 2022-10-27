Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.10.2022: Hoffmann bei der Bundeswehr
42 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Kochen ohne Plan bei der Bundeswehr oder herrscht auch beim Speiseplan ein strenges Regiment? Gefreiter-für-einen-Tag Hoffmann aka 008 unterwegs in geheimer Mission. Dazu wird er spontan einberufen, eingekleidet und tritt seinen Dienst als Koch Azubi an, so die offizielle Verlautbarung. Wir aber wissen: der Mann führt ihn aus – den letzten Wunsch der verstorbenen Queen – Spionage in den Küchen und Töpfen der Bundeswehr…
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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