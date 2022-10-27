Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hoffmann bei der Bundeswehr

Kabel EinsFolge vom 27.10.2022
Hoffmann bei der Bundeswehr

Hoffmann bei der BundeswehrJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.10.2022: Hoffmann bei der Bundeswehr

42 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

Kochen ohne Plan bei der Bundeswehr oder herrscht auch beim Speiseplan ein strenges Regiment? Gefreiter-für-einen-Tag Hoffmann aka 008 unterwegs in geheimer Mission. Dazu wird er spontan einberufen, eingekleidet und tritt seinen Dienst als Koch Azubi an, so die offizielle Verlautbarung. Wir aber wissen: der Mann führt ihn aus – den letzten Wunsch der verstorbenen Queen – Spionage in den Küchen und Töpfen der Bundeswehr…

Alle verfügbaren Folgen