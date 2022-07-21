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Abenteuer Leben täglich

Best of DIY Kenny: Urlaub im Garten

Kabel EinsFolge vom 21.07.2022
Best of DIY Kenny: Urlaub im Garten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.07.2022: Best of DIY Kenny: Urlaub im Garten

42 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12

DIY-Heimwerker-Profi Kenny zeigt, wie man seinen Garten für den Sommer rüsten kann. Für die perfekte Chillout-Lounge darf eine Hollywoodschaukel nicht fehlen. Außerdem baut Kenny eine praktische Gartendusche, die an heißen Tagen für die nötige Abkühlung sorgt. Und: Imbissbudencheck Mallorca 2022

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