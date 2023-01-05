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Abenteuer Leben täglich

Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 05.01.2023
Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.01.2023: Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo

43 Min.Folge vom 05.01.2023Ab 12

Die kleinste Waschmaschine der Welt reinigt selbst hartnäckige Flecken per Ultraschall aus Textilien. Dass es eine Waschmaschine ist, müssen die Abenteuer Leben täglich Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann aber erst einmal erraten, denn bevor sie das und andere Gadgets testen, haben sie keine Ahnung, was das überhaupt für Gegenstände sind, und ansehen kann man es ihnen eben auch nicht. Raten, testen, bewerten: Was taugt und was ist Schrott?

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