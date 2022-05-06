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Abenteuer Leben täglich

Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland Paris

Kabel EinsFolge vom 06.05.2022
Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland Paris

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.05.2022: Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland Paris

82 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12

"Abenteuer Leben" Chefkoch Dirk Hoffmann ist der erste Koch überhaupt, der in der 30-jährigen Geschichte von Disneyland Paris hinter die Kulissen blicken darf. Er darf den Köchen des Vergnügungsparks buchstäblich in die Töpfe schauen. Welche Rezepte haben Dirks französische Kollegen auf Lager?

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