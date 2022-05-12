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Abenteuer Leben täglich

Streetfood-Check Berlin

Kabel EinsFolge vom 12.05.2022
Streetfood-Check Berlin

Streetfood-Check BerlinJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.05.2022: Streetfood-Check Berlin

43 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12

Einmal rund um den Globus futtern - und das in einer Stadt! Wer wünscht sich das nicht? Die Tester Achim und Henry fahren mit Bus und Bahn quer durch Berlin und entdecken die verrücktesten Streetfood-Tempel: Vom Spätzlekoch aus dem Schwäbischen, über schwedische Köttbullars, original pakistanische Gerichte, kantonesische Delikatessen bis zum typisch türkischen Kebap und texanischen Barbecue ist alles vertreten.

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