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Abenteuer Leben täglich

Schnitzel-Hacks mit Felicitas Then

Kabel EinsFolge vom 30.05.2022
Schnitzel-Hacks mit Felicitas Then

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.05.2022: Schnitzel-Hacks mit Felicitas Then

42 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12

Diesmal zeigt Profi-Köchin Felicitas Then, wie sie aus Schnitzeln leckere alternative Gerichte zaubert: vom perfekten Schmetterlings-Schnitt bis hin zur richtigen Klapptechnik beim Cordon Bleu sollen Pommesbun-Schnitzelburger, eine Pizza mit Schnitzelboden und ein Cordon Bleu-Döner zubereitet werden. Am Ende macht das Team wie immer den Test: lecker? Oder richtig lecker?

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