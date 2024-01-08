Der große Geschmackstest: Neue Generation Fertiggerichte im Vergleich!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.01.2024: Der große Geschmackstest: Neue Generation Fertiggerichte im Vergleich!
41 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 12
Fertiggerichte 2.0 versprechen frischere, gesündere und leckerere Optionen mit natürlichen Zutaten, ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Zusätze. Profi-Koch Timo Hinkelmann testet die neuen Anbieter Prepmymeal, Löwenanteil und Planet V. Er bewertet den Geschmack und gibt Tipps, um die Gerichte noch weiter zu verbessern. Am Ende teilt er seine Erfahrungen und Bewertungen, um anderen Verbrauchern bei ihrer Entscheidung zu helfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins