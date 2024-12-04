Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Skurrile Rezepte: Wenn süß auf seltsam trifft

Kabel EinsFolge vom 04.12.2024
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.12.2024: Skurrile Rezepte: Wenn süß auf seltsam trifft

43 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Im Internet finden sich ja so einige skurrile Dinge. Auch wir sind ein paar Mal falsch abgebogen und auf Rezepte gestoßen, die, sagen wir mal, Fragen offenlassen. Doch wer nicht wagt … Kurz gesagt … Wir haben sie ausprobiert. Sehen Sie selbst bei „Süß mit Seltsam – skurrile Food-Kombos im Test“!

