Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.12.2024: Instantnudeln mal anders: Kreative Rezepte mit dem Asia-Klassiker!
42 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Bei den Lecker Checkern dreht sich diesmal alles um die kleinen viereckigen Asiapäcken, auch Instantnudeln oder Ramen genannt. Mit Würzmischung aufkochen kann das jeder, aber welche schnellen und leckeren Rezepte gibt es dafür noch? Ramen-Burger, Ramen-Salat, Ramen-Auflauf oder als Sandwich. Ob das schmeckt, finden Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann heraus ab 16:55 Uhr bei Abenteuer Leben täglich.
