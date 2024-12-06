Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Lilian Schumann on Tour: Lissabons Foodmärkte

Kabel Eins
Folge vom 06.12.2024
Lilian Schumann on Tour: Lissabons Foodmärkte

Lilian Schumann on Tour: Lissabons FoodmärkteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.12.2024: Lilian Schumann on Tour: Lissabons Foodmärkte

42 Min.
Ab 12

Lilian Schumann ist in Lissabon auf der Suche nach den besten Lebensmitteln. Die Fischer verkaufen ihre frische Ware auf den unzähligen Märkten der portugiesischen Hautstadt. Ihre Markt-Tour beginnt Lili auf dem Fischmarkt. So eine riesige Auswahl an Atlantikfisch, Hummer und Muscheln hat sie noch nie gesehen. Gleich auf dem Markt ist ein Meeresfrüchte Restaurant. Und das Sahnehäubchen bilden die Preise. Denn in Lissabon ist das Essen auf den Märkten richtig günstig.

