Athen erleben: Von Souvlaki bis zu geheimen Ecken der Stadt

Kabel Eins
Folge vom 10.12.2024
Folge vom 10.12.2024: Athen erleben: Von Souvlaki bis zu geheimen Ecken der Stadt

43 Min.
Ab 12

Olympia, Souvlaki und Sirtaki - das und viel mehr erwartet Stadtpirat Tobi in Athen. Aber die griechische Hauptstadt hat noch viel mehr zu bieten. Local Olga zeigt uns ihre Heimat inklusive Geheimtipps abseits der Touri-Pfade. Und Wettkämpfe gibt's natürlich auch. Páme!

