Abenteuer Leben täglich

Weihnachtsbäckerei 2.0: KI trifft auf Profihandwerk

Kabel Eins
Folge vom 05.12.2024
Weihnachtsbäckerei 2.0: KI trifft auf Profihandwerk

Weihnachtsbäckerei 2.0: KI trifft auf ProfihandwerkJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.12.2024: Weihnachtsbäckerei 2.0: KI trifft auf Profihandwerk

42 Min.
Folge vom 05.12.2024
Ab 12

Künstliche Intelligenz - kurz KI - ist in aller Munde. Immer mehr Aufgaben werden von ihr übernommen. Aber was kann KI in der Backstube zur Weihnachtszeit? Profibäcker Axel Schmitt fragt die bekannteste KI namens Chat GPT nach Weihnachtsrezepten und backt sie nach. Was spuckt die Software aus? Wie bewertet der Profi die Rezepte?

