Kabel EinsFolge vom 02.01.2024
43 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12

Kochen mit dem Waffeleisen - kann das wirklich funktionieren? Unsere Tester Chrissi und Alex wollen es herausfinden und testen ein paar Rezepte aus dem Internet und aus Waffelkochbüchern: Omelett, Gnocchi, Corn Dog, Grillkäse und sogar ein Schnitzel... Die Ergebnisse gibt’s bei Abenteuer Leben täglich!

