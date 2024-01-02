Waffeleisen-Wahnsinn: Ungewöhnliche Rezepte auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.01.2024: Waffeleisen-Wahnsinn: Ungewöhnliche Rezepte auf dem Prüfstand
43 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12
Kochen mit dem Waffeleisen - kann das wirklich funktionieren? Unsere Tester Chrissi und Alex wollen es herausfinden und testen ein paar Rezepte aus dem Internet und aus Waffelkochbüchern: Omelett, Gnocchi, Corn Dog, Grillkäse und sogar ein Schnitzel... Die Ergebnisse gibt’s bei Abenteuer Leben täglich!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
