GoG Bacon Cheese Sandwich PralineJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.07.2024: GoG Bacon Cheese Sandwich Praline
43 Min.Folge vom 29.07.2024Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann – Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: eine Bacon Cheese Sandwich Praline! Leckerer Gaumenschmaus – oder fieser Gaumengraus?!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins